Сбитый пьяным водителем вратарь «Челмета» Щетилин рассказал о своем состоянии

Голкипер «Челмета» Алексей Щетилин, которого в этот понедельник вместе с супругой сбил в Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе, рассказал «СЭ» о том, какие травмы получил в результате ДТП.

— В каком состоянии вы и ваши близкие?

— Как говорится, бывало и лучше. Мы с супругой заработали сотрясение мозга и ушибы. Сейчас у нас болит все тело. Самое главное, что все остались живы.

— Почему вы отказались от госпитализации?

— Мне практически моментально позвонили из клуба и сказали, что помогут всем необходимым мне и моей семье. Посовещались с женой и пришли к выводу, что лучше провести лечение дома.

— Изначально поступала информация, что вы и ваша супруга в тяжелом состоянии.

— Понятно, что в начале всегда поступает самая неверная информация. Но когда мы вышли на связь с родными, то всем стало намного легче.

— Какие прогнозы на восстановление дают врачи? Болельщики за вас переживают и уже спрашивают, как скоро вы сможете вернуться на лед.

— Честно, пока не могу ответить на этот вопрос. Завтра буду разговаривать с командным доктором. Уже по итогам беседы будем предпринимать какие-то действия и определять сроки восстановления.