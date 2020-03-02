«Сарыарка» сократила отставание в серии со «СКА-Невой»

«Сарыарка» сократила отставание в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ против «СКА-Невы». Петербуржцы ведут со счетом 3-2.

ВХЛ

1/8 финала

«Сокол» (Красноярск) — «Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Журавлев — 2 (бол., Цыганов, Гловацкий), 5:37 — 1:0. Фазылзянов — 1 (Сафонов), 31:40 — 1:1. Митрофанов — 3 (Мищенко, Вилков), 36:59 — 2:1. Хасанов — 1 (Зайцев), 46:06 — 2:2. Ляхов — 1 (Редков), 61:30 — 2:3.

Вратари: Шилин — Голубев.

Счет в серии — 2-3

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Мастрюков — 2 (Майоров), 3:27 — 1:0. Возовик — 1 (бол., Угольников), 17:56 — 2:0. Угольников — 2 (Капотов), 34:32 — 3:0. Каменев — 2 (Теряев, Лебедев), 59:49 — 3:1.

Вратари: Коробов — Кульбаков (Богданов, 34:32, 59:42 — 59:49).

Счет в серии — 3-2

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Огирчук — 5 (Петьков), 19:15 — 1:0. Соколов — 2 (Михайлов, Зиазов), 20:32 — 1:1. Хлопотов — 1 (Трунев), 23:09 — 1:2. Назаревич — 1 (Кукштель), 35:52 — 2:2. Михайлов — 2 (Лыпкань, Соколов), 53:37 — 2:3.

Вратари: Мельничук (58:53) — Рейзвих.

Счет в серии — 3-2