"Сарыарка" - последний полуфиналист плей-офф ВХЛ

"Сарыарка" выиграла у "Нефтяника" в 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Карагандинцы в решающем седьмом матче победили 3:1 и выиграли серию 4-3.

Ранее в полуфинал пробились "Торос", "СКА-Нева" и "Рубин".

ВХЛ

1/4 финала

Седьмой матч

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ремов - 1 (бол., Метальников, Зиазов), 19:43 - 0:1. Ломако - 3 (бол., Соколов), 25:26 - 0:2. Насыбуллин - 1 (Адамчук, Елисеев), 44:02 - 1:2. Кицын - 2 (п.в., Борисевич), 59:07 - 1:3.

Вратари: Смирягин (58:27 - 59:07, 59:13 - 59:26) - Рейзвих.

Счет в серии - 3-4