«Сарыарка» по буллитам обыграла новокузнецкий «Металлург»

«Сарыарка» в матче регулярного чемпионата ВХЛ в гостях по буллитам обыграла новокузнецкий «Металлург» — 3:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Новокузнецк) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ердаков — 18 (Кицын, Поляков), 9:37 — 1:0. Соколов — 7 (Зиазов, Хлопотов), 15:13 — 1:1. Михайлов — 14 (Бирюков), 50:13 — 1:2. Кицын — 32 (бол., Ердаков), 56:26 — 2:2.

Победный буллит: Кулда.

Вратари: Литвинов (Никитин, 65:00) — Рейзвих.

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Рязань» (Рязань) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Сергеенко.

Вратари: Коротаев — Большаков.

«Лада» (Тольятти) — «Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Емец — 13, 6:44 — 0:1. Сигарев — 9 (Денежкин), 24:35 — 1:1. Хасанов — 8 (Зайцев), 38:54 — 1:2. Толузаков — 22 (бол., Озолиньш, Денежкин), 54:53 — 2:2.

Победный буллит: Марушев.

Вратари: Коробов — Мифтахов.

«Дизель» (Пенза) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Мисников — 6 (бол., Лисов, Стальнов), 4:48 — 0:1. Феоктистов — 2 (Меляков, Михайлов), 17:05 — 0:2. Думбадзе — 15 (Барулин, Колмыков), 32:36 — 1:2. Барулин — 17 (Князев, Подзиньш), 51:41 — 2:2. Стальнов — 5 (Томилов), 61:59 — 2:3.

Вратари: Андрюхов — Доненко.