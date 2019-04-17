"Сарыарка" обыграла "Рубин" и сравняла счет в финале ВХЛ

"Сарыарка" победила "Рубин" во втором матче финала ВХЛ - 5:4 ОТ. Победная шайба на счету Леонида Метальникова.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 20 апреля в Караганде.

Хоккей

ВХЛ

Второй матч

Финал

"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Князев - 3 (бол., Лисов, Попов), 6:25 - 1:0. Карлин - 4, 8:55 - 2:0. Сарваров - 7 (бол., Сиксна, Зиазов), 18:18 - 2:1. Кравченко - 5 (Ячменев), 26:56 - 3:1. Борисевич - 3 (Ряшенцев, Сиксна), 28:47 - 3:2. Ломако - 6 (бол.), 39:05 - 3:3. Сиксна - 3 (бол., Зиазов), 46:32 - 3:4. Карлин - 5 (Лисов, Князев), 59:30 - 4:4. Метальников - 4 (Лютов), 64:50 - 4:5.

Вратари: Назаров (57:51 - 59:30) - Рейзвих.

Судьи: Прокуратов, Юдаков.

17 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Счет в серии: 1-1 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ).

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