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Рьянов покинул пост главного тренера команды «Торпедо-Горький»

18:11

Главный тренер команды «Торпедо-Горький» Вячеслав Рьянов покинул свой пост. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды «Торпедо-Горький» будет Александр Данчишин.

«Торпедо» занимает последнее место в ВХЛ, набрав после 11 матчей только 5 очков.

Дополнительная информация

http://torpedo-gorky.ru/all/torpedo/main/922-izmenenija-v-trenerskom-shtabe.html

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