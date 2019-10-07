Рьянов покинул пост главного тренера команды «Торпедо-Горький»

Главный тренер команды «Торпедо-Горький» Вячеслав Рьянов покинул свой пост. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды «Торпедо-Горький» будет Александр Данчишин.

«Торпедо» занимает последнее место в ВХЛ, набрав после 11 матчей только 5 очков.