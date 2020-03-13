«Рубин» выиграл у «Югры» второй матч четвертьфинала ВХЛ

«Рубин» обыграл «Югру» во втором матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ — 5:2. Тюменский клуб повел в серии 2-0.

В другой встрече «Нефтяник» одолел питерское «Динамо» и сравнял счет в серии.

ВХЛ

1/4 финала

Вторые матчи

«Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: Ячменев — 2 (бол., Фаст, Бабенко), 14:08 — 1:0. Железнов — 3 (Ядроец), 21:55 — 2:0. Рычагов — 2 (Иванов, Попов), 22:47 — 3:0. Бабенко — 5 (Горбунов, Калашников), 23:25 — 4:0. Махановский — 2 (бол., Волков, Фищенко), 41:11 — 4:1. Телегин — 1 (Дугин, Беляев), 46:52 — 4:2. Попов — 4 (п.в., Рычагов), 57:56 — 5:2.

Вратари: Назаров — Иванников (Волков, 23:25, 57:33 — 57:56).

Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Сорокин — 1 (Насыбуллин, Салахов), 3:35 — 0:1. Насыбуллин — 4 (Гильманов), 21:24 — 0:2. С. Альшевский — 3 (Мокин, С. Альшевский), 33:39 — 0:3. Пухов — 2 (бол., Гаврус), 35:02 — 1:3. Мокин — 2 (п.в.), 58:40 — 1:4.

Вратари: Синягин (57:33 — 58:40) — Кульбаков.

Счет в серии: 1-1