«Рубин» в стартовом матче ВХЛ обыграл «Сарыарку»

Тюменский «Рубин» в стартовом матче регулярного чемпионата ВХЛ на выезде в серии буллитов обыграл карагандинскую «Сарыарку» — 3:2. Команда из Казахстана отыгралась с 0:2, но победить не смогла.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Сарыарка» (Караганда) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кравченко — 1 (Давыдов, Фаст), 37:04 — 0:1. Ядроец — 1 (мен.), 41:55 — 0:2. Кропачев — 1 (Лыпкань), 50:58 — 1:2. С. Кузнецов — 1 (Бойчук, Яшин), 52:35 — 2:2.

Победный буллит: Иванов.

Вратари: Рейзвих — Артамкин.

Судьи: Ермолаев, Тютнев.

5 сентября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».