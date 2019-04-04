"Рубин" в овертайме" обыграл "Торос и сравнял счет в серии

"Рубин" выиграл у "Тороса" (2:1 ОТ) в четвертом матче полуфинала плей-офф ВХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.

В составе победителей отличились Алексей Князев и Максим Веревкин. У гостей единственную шайбу забросил Максим Рогов.

В пятом матче "Торос" будет принимать "Рубин", эта игра состоится 7 апреля.

ВХЛ

1/2 финала

"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Князев - 1 (бол., Карлин, Лисов), 14:41 - 1:0. Рогов - 2 (бол., Емелин), 59:07 - 1:1. Веревкин - 3 (Кравченко), 75:41 - 2:1.

Вратари: Назаров - Тарасов.

Судьи: Демура, Юдаков.

4 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Счет в серии: 2-2