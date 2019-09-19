«Рубин» победил «Ижсталь» в матче ВХЛ
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. «Рубин» победил «Ижсталь» со счетом 3:1.
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«Рубин» (Тюмень) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Сусликов — 2, 5:07 — 1:0. Мнихович — 1, 8:07 — 2:0. Ядроец — 2 (Мнихович, Алексеев), 23:49 — 3:0. Рыжов — 2 (Спиценко), 52:41 — 3:1.
Вратари: Артамкин — Костин (58:15 — 59:24).
Судьи: Нестеров, Шмаков.
19 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Телегин — 1 (Акмальдинов), 11:37 — 1:0. Пилипенко — 5 (Берлев), 17:48 — 2:0. Белозеров — 1 (Земченко, Захарчук), 23:45 — 2:1. Захарчук — 3 (Белозеров, Маккаев), 27:41 — 2:2. Раисов — 1 (бол., Веревкин, Берлев), 33:24 — 3:2. Белозеров — 2 (бол., Захарчук), 54:21 — 3:3. Пилипенко — 6 (Берлев), 60:40 — 4:3.
Вратари: Иванников — Шпаков.
Судьи: Мельников, Черезов.
19 сентября. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Дизель» (Пенза) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Ли — 5 (мен.), 11:58 — 0:1. Макаров — 1 (Барулин), 15:14 — 0:2. Почивалов — 1 (Меляков), 25:12 — 1:2. Князев — 1 (Мацейко), 41:11 — 1:3.
Вратари: Доненко (24:45 — 25:12, 59:09) — Гафиуллин.
Судьи: Фролов, Чернышов.
19 сентября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Пестушко — 3 (бол., Лазарев, Хапов), 13:45 — 1:0. Шураков — 2 (бол., Андрющенко, Озолиньш), 17:24 — 1:1. Денежкин — 1 (Угольников), 29:45 — 1:2. Шураков — 3 (п.в., Булатов, Озолиньш), 58:29 — 1:3.
Вратари: Мифтахов (58:18 — 58:29, 59:01) — Скрынник.
Судьи: Беляев, Тихомиров.
19 сентября. Казань. Дворец спорта.
«Динамо» (Тверь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тарасов — 1 (Садиков), 27:50 — 0:1. Пластинин — 1 (Кобелев, Верба), 38:25 — 1:1.
Победный буллит: Исаев.
Вратари: Тяло — Сидоров.
Судьи: Мочалов, Светилов.
19 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Номад» (Нур-Султан) — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Курбатов — 3 (Петьков, Огирчук), 6:22 — 1:0. Асетов — 1 (Гурин), 7:12 — 1:1. Мироманов — 2, 26:48 — 2:1. Скворцов — 2 (Ибрагимов), 30:24 — 3:1. Марченко — 5 (Николаев), 39:59 — 4:1. Глухов — 2 (мен., Солянников, Цицюра), 56:46 — 5:1. Асетов — 2 (бол., Гатиятов, Ибрайбеков), 57:47 — 5:2.
Вратари: Аскаров — Кудрявцев.
Судьи: Ермолаев, Метальников.
19 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Рязань» (Рязань) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Волгин — 1 (Голубович), 6:44 — 0:1. Волков — 1 (Горечишников, Воронин), 26:01 — 1:1.
Победный буллит: Волгин.
Вратари: Большаков — Попков.
Судьи: Иванов, Шерер.
19 сентября. Рязань. ДС «Олимпийский».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Джиошвили — 1, 19:08 — 1:0. Нечаев — 2 (Дыняк), 36:39 — 2:0. Никулин — 1 (Бойчук), 53:57 — 2:1.
Вратари: Тодыков — Рейзвих (59:23).
Судьи: Кислов, Прокуратов.
19 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Буран» (Воронеж) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Кузьменко — 2 (Борисов, Рогов), 13:06 — 1:0. Слепец — 3 (Кляузов), 26:39 — 1:1. Туник — 2 (Царев, Опалев), 46:39 — 2:1. Кулаков — 2 (п.в., Мякинин), 59:49 — 3:1.
Вратари: Павлов — Исаев (57:41 — 59:49).
Судьи: Макашов, Цицаров.
19 сентября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».