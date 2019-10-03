«Рубин» победил «Хумо», «Химик» по буллитам уступил «Югре»

В регулярном чемпионате ВХЛ прошел очередной игровой день. «Рубин» на выезде победил «Хумо» (2:1), а «Химик» по буллитам уступил «Югре» (2:3 Б).

Хоккей

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Регулярный чемпионат

«Зауралье» (Курган) — ОРДЖИ (Пекин) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Черников — 1 (бол., Артамонов, Минулин), 7:12 — 1:0. Шутов — 3, 15:03 — 2:0. Шиафотдинов — 3 (мен., Джиг), 25:45 — 3:0. Тянулин — 1 (бол., Ши, Рыбницкий), 26:38 — 3:1.

Вратари: Ярославлев — Дан (58:35).

Судьи: Голышев, Парфенов.

3 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Хумо» (Ташкент) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Здунов — 1 (бол., Григоренко, Сорокин), 0:18 — 1:0. Чугуев — 3 (Железнов), 29:51 — 1:1. Сандер — 2, 53:33 — 1:2.

Вратари: Смирягин (58:33) — Назаров.

Судьи: Ермолаев, Потапов.

3 октября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Лада» (Тольятти) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Тимирев — 12, 12:50 — 1:0. Озолиньш — 3 (Семенов, Андрющенко), 32:33 — 2:0. Тертышный — 3, 33:29 — 2:1. Исаев — 1 (Кулиев, Степанов), 34:30 — 2:2. Майоров — 3 (Толузаков, Тимирев), 36:47 — 3:2. Тимирев — 13 (п.в., Толузаков), 59:23 — 4:2.

Вратари: Скрынник — Подскребалин (58:23 — 58:57, 59:10 — 59:23).

Судьи: Сюрдяев, Чернышов.

3 октября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Южный Урал» (Орск) — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Рукин — 1 (Гусев), 8:18 — 1:0. Иванов — 3 (бол., Скворцов, Кожевников), 11:50 — 1:1. Иванов — 4 (Кожевников, Скворцов), 16:02 — 1:2. Грошев — 1, 19:29 — 2:2. Иванов — 5 (Антонов), 35:00 — 2:3. Каштанов — 1 (Грошев), 35:29 — 3:3. Кондратьев — 4 (Дорофеев), 49:44 — 3:4.

Вратари: Коротаев (58:04) — Филоненко.

Судьи: Иванов, Светилов.

3 октября. Самара. ЛД «Кристалл».

«Химик» (Воскресенск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кутузов — 1 (Карлин, Зюзякин), 20:29 — 1:0. Борисенков — 1 (Чуркин, Арсенюк), 21:56 — 1:1. Митрофанов — 3 (Пилипенко), 26:46 — 1:2. Валеев — 1 (Тесленко, Баин), 31:15 — 2:2.

Победный буллит: Аскаров.

Вратари: Трушков — Иванников.

Судьи: Батурин, Фролов.

3 октября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Звезда» (Чехов) — «Ермак» (Ангарск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Силаев — 2 (Соркин), 13:37 — 1:0. Афонасьевский — 2, 31:26 — 2:0. Кожевников — 2, 38:27 — 2:1. Силаев — 3 (бол., Пешехонов, Ибрагимов), 46:00 — 3:1. Афонасьевский — 3 (п.в., Силаев, Антипов), 58:04 — 4:1. Тымченко — 2 (Шикун), 59:30 — 4:2.

Вратари: Самойлов — Никитин (57:55 — 58:04, 58:30 — 59:03, 59:10 — 59:16, 59:22 — 59:30).

Судьи: Беляев, Зибинин.

3 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.