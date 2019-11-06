«Рубин» победил «Челмет» и закрепился на первом месте на «Востоке»

«Рубин» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ в овертайме победил «Челмет» — 3:2. Тюменцы с 41 очком закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра», которая идет второй, проиграла «Южному Уралу» — 2:3.

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«Номад» (Нур-Султан) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Орехов — 1 (бол., Гурков, Асетов), 9:07 — 1:0. Верещагин — 1 (Гатиятов), 9:56 — 2:0. Чернов — 4 (Пархоменко, Малетин), 17:00 — 2:1. Гурков — 5 (бол., Панюков, Асетов), 23:35 — 3:1. Акишин — 2 (Поляков, Шубин), 35:07 — 3:2. Орехов — 2 (бол., Панюков, Асетов), 53:22 — 4:2. Ердаков — 5 (Кириллов), 53:48 — 4:3. Поляков — 8 (Ердаков, Дюрягин), 59:31 — 4:4.

Победный буллит: Поляков.

Вратари: Каратаев (Крамарь, 65:00) — Литвинов (58:38 — 59:31).

Судьи: Мальцев, Черезов.

6 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Челмет» (Челябинск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Подкорытов — 5 (Алексеев, Тертышный), 13:07 — 1:0. Шадрин — 6 (Жиляков, Кориневский), 31:06 — 2:0. Фаст — 2 (бол., Ячменев), 46:16 — 2:1. Калашников — 4 (бол., Ячменев, Горбунов), 54:57 — 2:2. Давыдов — 4 (Ядроец, Лютов), 61:17 — 2:3.

Вратари: Мыльников — Назаров.

Судьи: Голышев, Цицаров.

6 ноября. Челябинск. ДС «Юность».

«Южный Урал» (Орск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Шипин — 1 (Егоров, Савельев), 9:32 — 1:0. Иванов — 5 (бол.), 23:42 — 2:0. Барбашев — 1 (бол., Пилипенко, Берлев), 25:19 — 2:1. Берлев — 4 (Барбашев), 28:30 — 2:2. Шипин — 2 (Мурзин), 38:16 — 3:2.

Вратари: Кислицын — Иванников58:54 — 59:57).

Судьи: Парфенов, Шемякин.

6 ноября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Торос» (Нефтекамск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Гиматов — 1 (Шевченко), 4:49 — 1:0. Марков — 1 (Калинин), 13:21 — 1:1. Баранов — 3 (Пименов), 41:30 — 2:1. Калашников — 3 (Заборников, Марков), 44:10 — 2:2. Цулыгин — 4 (Баранов, Дубровский), 56:50 — 3:2. Чувиляев — 7 (мен., Заборников), 59:17 — 3:3. Пименов — 3 (Воронин, Баранов), 62:48 — 4:3.

Вратари: Сохатский — Лисутин (58:02 — 58:11, 58:23 — 59:17).

Судьи: Бестужев, Тютнев.

6 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сумин — 1 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 22:34 — 1:0. Угольников — 3 (Ястребков), 45:09 — 2:0. Хамидуллин — 2 (п.в., Каменев), 59:12 — 3:0.

Вратари: Кульбаков — Костин (58:34 — 59:12).

Судьи: Ермолаев, Светилов.

6 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».