«Рубин» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сокол»

«Сокол» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл «Рубину» — 2:5. Тюменский клуб одержал пятую победу подряд. С 49 очками он возглавляет турнирную таблицу лиги.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Номад» (Нур-Султан) — «Челмет» (Челябинск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тридчиков — 2 (бол., Кулиев, Мокрушев), 37:14 — 0:1. Гурков — 7 (бол., Панюков, Жайлауов), 59:32 — 1:1.

Победный буллит: Гришаков.

Вратари: Крамарь (58:26 — 59:32) — Подскребалин.

Судьи: Дреев, Мельников.

22 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Ермак» (Ангарск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Беляев — 3 (Ряшенцев), 11:28 — 0:1. Пилипенко — 18 (Кириллов), 12:31 — 0:2. Берлев — 7 (Махановский, Кириллов), 24:30 — 0:3. Раров — 2 (Казаковцев, Кокуев), 48:45 — 1:3.

Вратари: Перетягин (Шпаков, 12:31) — Иванников.

Судьи: Кеслер, Тютнев.

22 ноября. Ангарск. ДС «Ермак».

«Сокол» (Красноярск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Медведев — 2 (Митрофанов, Вилков), 1:37 — 1:0. Давыдов — 7 (Попов, Рычагов), 4:12 — 1:1. Попов — 3 (бол., Федотов, Железнов), 17:29 — 1:2. Митрофанов — 6 (Мищенко), 20:34 — 2:2. Попов — 4 (Горбунов), 24:36 — 2:3. Горбунов — 6 (Бабенко), 41:14 — 2:4. Родионов — 1 (мен., п.в.), 59:48 — 2:5.

Вратари: Шилин (Киселев, 25:06, 59:16 — 59:48) — Назаров.

Судьи: Колонутов, Юдаков.

22 ноября. Красноярск. «Кристалл Арена».

«Сарыарка» (Караганда) — «Южный Урал» (Орск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Скворцов — 8, 2:35 — 0:1. Шипин — 3 (Дорофеев, Кондратьев), 23:52 — 0:2. Кулда — 4 (Зиазов, Лукин), 29:13 — 1:2. Антонов — 3 (Марзоев), 37:08 — 1:3. Дорофеев — 4 (п.в., Марзоев), 58:42 — 1:4.

Вратари: Бояркин (Рейзвих, 37:08, 56:52 — 58:42) — Кислицын.

Судьи: Комаров, Самарин.

22 ноября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Зауралье» (Курган) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Рехтин — 4 (бол., Черников), 7:27 — 1:0. Кицын — 15 (Поляков, Ердаков), 8:36 — 1:1. Ердаков — 7 (бол., А.А. Шевченко, Маслов), 45:09 — 1:2. Мнихович — 7 (бол., Артамонов), 53:47 — 2:2.

Победный буллит: Платонов.

Вратари: Устинский — Литвинов.

Судьи: Мальцев, Парфенов.

22 ноября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Дизель» (Пенза) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Князев — 5 (Барулин), 4:34 — 1:0. Ли — 10, 33:11 — 2:0.

Вратари: Андрюхов — Коротаев.

Судьи: Макашов, Тихомиров.

22 ноября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Буран» (Воронеж) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: А. Гимбатов — 4 (бол., Сергеев, Раисов), 8:51 — 0:1. Леонов — 3 (Прохоров, Мартынов), 20:22 — 1:1. А. Гимбатов — 5 (Аверин, Алешин), 37:36 — 1:2. Раисов — 4 (бол., Сергеев), 57:17 — 1:3. А. Гимбатов — 6 (п.в., Раисов), 58:49 — 1:4.

Вратари: Кудашев (57:50 — 58:49) — Исаев.

Судьи: Милованов, Фролов.

22 ноября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена