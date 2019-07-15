"Ростов" и китайский "Шоуган" примут участие в ВХЛ-2019/20

"Ростов" из Ростова-на-Дону и "Шоуган" из Пекина примут участие в ВХЛ в сезоне-2019/20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХР.

"Учитывая международное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направленное в том числе и на развитие хоккея, принято решение о включении хоккейного клуба "Шоуган" в состав участников на сезон-2019/20. Принимая во внимание взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, решено принять "Ростов" в состав участников на сезон-2019/20.

Федерации хоккея России важно развивать хоккей как можно в большем количестве городов нашей страны - это принципиальной вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами. На примере клубов ВХЛ из этой страны мы видим стремление наших коллег на хоккейном направлении - это важный момент с социальной точки зрения. Повышение статуса клуба, его рост до ВХЛ - хороший знак для многих городов и команд, которые хотят развиваться и играть на более высоком качественном уровне", - говорится в сообщении.

В сезоне-2018/19 в ВХЛ играли китайские "КРС-ОЭРДЖИ" и "Ценг Тоу".

В чемпионате ВХЛ сезона-2019/20 примут участие 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона. Сезон стартует 5 сентября.