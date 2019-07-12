Российский защитник продолжит карьеру в Дании

Российский защитник Дмитрий Костромитин перешел в клуб датского чемпионата "Хернинг Блю Фокс", сообщается на официальном сайте клуба.

- Костромитин силен физически, часто побеждает в силовой борьбе, обладает высокой трудовой этикой и мотивирован, - заявил спортивный директор датского клуба Мартин Струзински.

Прошлый сезон 29-летний хоккеист провел в ВХЛ, представляя "Ладу". За тольятинский клуб в 35 матчах защитник набрал 6 (3+3) очков при коэффициенте полезности "-3" и 33 минутах штрафа.