Роспотребнадзор не выявил вирус у хоккеистов ВХЛ, прибывших из Китая

Четверых россиян, прибывших в Пензу из КНР в составе китайских клубов Высшей хоккейной лиги, обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщает РИА «Новости».

Ранее ВХЛ информировала, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу» на территорию РФ. В «Ценг Тоу» 29 января сообщили, что клуб отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них. В ВХЛ отмечали, что игроки китайских клубов, которые находятся в РФ с 23 января, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом.