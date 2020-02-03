Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    ВХЛ

Роспортебнадзор не выявил вирус у хоккеистов ВХЛ, прибывших из Китая

14:46

Четверых россиян, прибывших в Пензу из КНР в составе китайских клубов Высшей хоккейной лиги, обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщает РИА «Новости».

Ранее ВХЛ информировала, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу» на территорию РФ. В «Ценг Тоу» 29 января сообщили, что клуб отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них. В ВХЛ отмечали, что игроки китайских клубов, которые находятся в РФ с 23 января, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200203/1564193254.html

ВХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир