Результаты игрового дня ВХЛ: "Зауралье" обыграло "Ижсталь", "Челмет" разгромил "Молот"

"Зауралье" переиграло "Ижсталь" со счетом 7:3, "Челмет" разгромил "Молот-Прикамье" в матчах очередного игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ.
Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Южный Урал" (Орск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Чугуев - 11, 15:51 - 1:0. Скворцов - 1 (Скатов, Чугуев), 41:32 - 2:0. Севанькаев - 9 (п.в., Чугуев), 59:53 - 3:0.
Вратари: Синягин - Тарасов (58:41 - 59:53).
Судьи: Голышев, Шиханов.
22 февраля. Орск. ДС "Юбилейный".
"Зауралье" (Курган) - "Ижсталь" (Ижевск) - 7:3 (1:1, 2:2, 4:0)
Голы: Лисин - 7 (Курепанов, Крутиков), 2:58 - 1:0. Кочуров - 13 (Сухих, Д. Иванов), 19:51 - 1:1. Гарифулин - 6 (Сандер, Авраменко), 26:53 - 2:1. Шиафотдинов - 5 (Цыганов), 31:38 - 3:1. Рыжов - 5 (бол., Кочуров, Д. Иванов), 33:10 - 3:2. Топорков - 3 (Горшков, Чупин), 34:17 - 3:3. Цыганов - 22 (бол., Джиг, Шиафотдинов), 45:50 - 4:3. Цыганов - 23 (Шиафотдинов, Игошев), 47:22 - 5:3. Цыганов - 24, 49:45 - 6:3. Дюкарев - 5 (Коренков, Сулимов), 52:25 - 7:3.
Вратари: Ярославлев (Старостин, 54:03) - Долганов (Кононов, 47:22, Долганов, 49:45, Кононов, 50:48).
Судьи: Максимов, Степучев.
22 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Челмет" (Челябинск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)
Голы: Зиновьев - 5 (Ерофеев), 8:40 - 1:0. Кориневский - 11 (Никулин), 10:30 - 2:0. Тарасов - 14, 25:39 - 3:0. Д. Мошаров - 6 (Сентюрин, Уфимцев), 26:11 - 4:0. Ерофеев - 3 (Лавриненко), 36:24 - 5:0. Тертышный - 7 (Лавриненко), 42:09 - 6:0. Тарасов - 15 (Зиновьев), 45:24 - 7:0. Синицын - 1 (бол., Сергеенко), 51:09 - 7:1. Подкорытов - 7 (Лавриненко, Д. Мошаров), 57:56 - 8:1.
Вратари: Мыльников - Енюшин (Анаркулов, 26:11).
Судьи: Спирин, Шерер.
22 февраля. Челябинск. ДС "Юность".
"Горняк" (Учалы) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Севостьянов - 3 (бол., Мингалеев, Ивашов), 13:59 - 1:0. Янсонс - 3 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 16:30 - 1:1. Ляпустин - 4 (Ядроец), 24:57 - 1:2. Протапович - 14 (Мингалеев), 32:01 - 2:2. Хапов - 5 (бол., Каменев, Я. Альшевский), 34:48 - 2:3.
Вратари: Гайдуллин (57:38 - 59:10, 59:37) - Филоненко.
Судьи: Нестеров, Черезов.
22 февраля. Учалы. Ледовая арена "Горняк".
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ермак" (Ангарск) - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Берлев - 13 (бол., Валентенко), 25:05 - 1:0. Фищенко - 4 (бол., Бердников), 36:33 - 2:0. Иванов - 5 (Пилипенко, Кузнецов), 36:43 - 3:0. Севостьянов - 8 (Раенко), 46:47 - 3:1. Валентенко - 5 (п.в.), 59:58 - 4:1.
Вратари: Шилин - Дорожко (58:47 - 59:58).
Судьи: Ибатулин, Носов.
22 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
"Саров" (Саров) - "Дизель" (Пенза) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Милехин - 3 (Полуэктов, Миронов), 27:08 - 1:0. Барулин - 18 (бол., Зюзякин), 57:20 - 1:1. Новожилов - 10 (Румынин, Грибов), 59:04 - 2:1.
Вратари: Суханов - Фокин (55:27 - 57:20, 59:58).
Судьи: Тихомиров, Цицаров.
22 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".
"Тамбов" (Тамбов) - "Барс" (Казань) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Лазарев - 11 (Фазлеев, Сидоров), 20:34 - 0:1. Шингареев - 17 (Ногин), 48:07 - 1:1. Ефимов - 11 (Ногин, Акишин), 54:17 - 2:1.
Вратари: Ложкин - Мифтахов (58:55).
Судьи: Гордиенко, Зибинин.
22 февраля. Тамбов. ЛДС "Кристалл".
"Рязань" (Рязань) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шацкий - 4 (Ворошило, Мельников), 11:46 - 1:0. Сыромятников - 5, 35:16 - 1:1. Разумняк - 7 (Манухов, Литвяк), 48:51 - 1:2. Акмальдинов - 7 (Ворошило, А.И. Васильев), 55:04 - 2:2. Мнихович - 11 (Фазылзянов), 61:02 - 2:3.
Вратари: Денисов - Жучин.
Судьи: Анашин, Юдаков.
22 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".
"Буран" (Воронеж) - "Лада" (Тольятти) - 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)
Голы: Мастрюков - 18 (Кутявин), 1:44 - 0:1. Хоменко - 1, 2:03 - 1:1. Владимиров - 11 (Усманов), 21:42 - 1:2. Артемов - 1 (Постников, Бердюков), 37:33 - 1:3. Возовик - 7 (бол., Мастрюков, Чистов), 40:43 - 1:4. Бердюков - 3 (бол., Озолиньш, Артемов), 42:31 - 1:5. Владимиров - 12 (Фатеев, Бондырев), 43:36 - 1:6. Алешин - 8 (бол., Андреев, Хасаншин), 45:04 - 2:6. Тимирев - 32 (п.в., Майоров), 59:19 - 2:7.
Вратари: Г. Кузнецов (Хомутов, 40:43, 58:13 - 59:19) - Скрынник.
Судьи: Батурин, Прокуратов.
22 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Орлович-Грудков - 20 (мен., Валенцов), 9:27 - 1:0. Дюрягин - 14 (мен., Локтев), 23:02 - 1:1. Квартальнов - 14 (Глухов), 25:20 - 2:1. Балдаев - 6 (бол., Ердаков, Барбашев), 36:07 - 2:2. Кукштель - 10 (Юксеев, Гребенщиков), 38:09 - 3:2. Володин - 14 (Николаев), 48:52 - 4:2. Подколзин - 2, 49:50 - 5:2.
Вратари: Мельничук - Гафиуллин.
Судьи: Гофман, Ермолаев.
22 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Сокол" (Красноярск) - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы: Назаров - 8 (Гиздатуллин), 7:03 - 0:1. Шестаков - 8 (Бирюков), 11:12 - 1:1. Журавлев - 2 (Гиздатуллин), 28:18 - 1:2. Мищенко - 9 (Чурляев, Колганов), 30:19 - 1:3. Лукин - 7 (бол., Денежкин, Воробьев), 46:35 - 2:3. Шураков - 6 (п.в.), 59:34 - 2:4. Шестаков - 9 (Бирюков), 59:45 - 3:4.
Вратари: Устименко (59:00 - 59:34, 59:42) - Литвинов.
Судьи: Беляев, Петров.
22 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".