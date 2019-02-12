Результаты игрового дня ВХЛ: "Торпедо" обыграло "Горняк", "СКА-Нева" разгромил "Дизель"

В матчах очередного дня регулярного чемпионата ВХЛ "Торпедо" одолело "Горняк" (5:2), "СКА-Нева" разгромил в гостях "Дизель" со счетом 6:1.

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Полностью результаты игрового дня ВХЛ выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Горняк" (Учалы) - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Борисенков - 17 (Митякин, Нургалиев), 4:22 - 0:1. Рымарев - 15 (Белухин, Шин), 9:52 - 1:1. Арсенюк - 17 (бол., Корчемкин), 39:57 - 1:2. Шин - 16 (Рымарев), 44:37 - 2:2. Шестаков - 12 (Капитуров, Белозеров), 56:22 - 3:2. Белозеров - 24 (п.в., Шестаков), 58:52 - 4:2. Белозеров - 25 (п.в.), 59:53 - 5:2.

Вратари: Сидоров - Гайдуллин (58:33 - 58:52, 59:37).

Судьи: Дреев, Шерер.

12 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "Южный Урал" (Орск) - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Соколов - 13 (Зиазов, Чеботов), 18:19 - 1:0. Фахрутдинов - 11 (бол., Репин, Марченков), 18:48 - 1:1. Ломако - 20 (Зиазов), 27:41 - 2:1. Марченков - 13 (Иванов), 35:58 - 2:2. Чугуев - 8 (Чистяков), 46:21 - 2:3. Черкасов - 8 (п.в.), 59:19 - 2:4. Кудрин - 4 (Чистяков), 59:36 - 2:5.

Вратари: Бояркин (Рейзвих, 20:00, 59:16 - 59:19) - Синягин.

Судьи: Зибинин, Тихомиров.

12 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Саров" (Саров) - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы: Крикуненко - 4 (Милехин, Полуэктов), 4:50 - 0:1. Каптелин - 1 (Бондарук, Турукин), 15:08 - 0:2. Серегин - 8 (Синицын, Андриянов), 20:43 - 1:2. Васильев - 4 (Ельшанский, Шайхулов), 25:40 - 2:2. Серегин - 9 (Синицын, Андриянов), 34:20 - 3:2. Шайхулов - 11 (Васильев), 45:05 - 4:2. Есаян - 9 (Медведев), 56:42 - 4:3.

Вратари: Анаркулов - Костин (59:25 - 59:39, 59:54).

Судьи: Анашин, Ибатулин.

12 февраля. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Тамбов" (Тамбов) - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Д. Иванов - 3 (Кочуров, Макаров), 18:22 - 1:0. Клочков - 10 (Кривошеев, Марченко), 45:02 - 1:1. Ефимов - 10 (бол., Родионов, Акишин), 50:07 - 1:2. Д. Иванов - 4, 51:45 - 2:2. Рыжов - 3 (Хабаров), 58:24 - 3:2. Кочуров - 11 (п.в.), 59:40 - 4:2.

Вратари: Долганов - Ложкин (58:35 - 59:40).

Судьи: Голышев, Томилов.

12 февраля. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Барс" (Казань) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кара - 4 (Цуканов), 5:26 - 1:0. Кондратьев - 4 (Бирюков), 28:18 - 1:1. Пестушко - 8 (Кара, Марин), 37:16 - 2:1. Пестушко - 9 (Сидоров), 46:11 - 3:1.

Вратари: Мифтахов - Тодыков (59:21).

Судьи: Демура, Самарин.

12 февраля. Казань. Дворец спорта.

"Дизель" (Пенза) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Курбатов - 8 (Огирчук), 4:54 - 0:1. Володин - 13 (Ларичев), 7:22 - 0:2. Курбатов - 9 (Петьков), 21:21 - 0:3. Конозов - 13 (Глухов, Цицюра), 21:32 - 0:4. Курбатов - 10 (Глухов), 43:12 - 0:5. Солянников - 8 (Курбатов), 46:57 - 0:6. Кокшаров - 13 (Бельский, Антонов), 55:02 - 1:6.

Вратари: Носов (Фокин, 21:32) - Мельничук (46:44 - 46:57).

Судьи: Метальников, Цицаров.

12 февраля. Пенза. "Дизель Арена".