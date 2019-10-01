Покер Рымарева принес «Торпедо» из Усть-Каменогорска победу над «Тамбовом» в ВХЛ

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» из Усть-Каменогорска победило «Тамбов» со счетом 5:2. Покер на свой счет записал нападающий Евгений Рымарев.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Тамбов» (Тамбов) — 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Голы: Рымарев — 5 (Шин), 0:49 — 1:0. Селютин — 1 (Басков), 10:16 — 1:1. Игнатушкин — 5 (бол., Шингареев, Игнатов), 18:24 — 1:2. Рымарев — 6 (Молодцов, Игнашин), 42:12 — 2:2. Рымарев — 7, 48:33 — 3:2. Шин — 3 (п.в., Виноградов, Рымарев), 57:23 — 4:2. Рымарев — 8 (п.в.), 58:57 — 5:2.

Вратари: Перевозчиков (Сидоров, 58:17) — Богданов (57:00 — 57:23, 58:17 — 58:57).

Судьи: Кеслер, Максимов.

1 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Лада» (Тольятти) — «Южный Урал» (Орск) — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Угольников — 1 (бол., Крылов, Шураков), 9:17 — 1:0. Артемов — 1, 9:59 — 2:0. Иванов — 2 (Скворцов), 23:44 — 2:1. Андрющенко — 4 (бол., Шураков), 28:46 — 3:1. Кондратьев — 3 (бол., Курепанов, Дорофеев), 44:49 — 3:2. Скворцов — 2 (Иванов, Антонов), 45:27 — 3:3. Андрющенко — 5 (Семенов, Озолиньш), 54:07 — 4:3. Тимирев — 11 (Толузаков, Майоров), 57:33 — 5:3. Озолиньш — 2 (Булатов, Андрющенко), 57:53 — 6:3.

Вратари: Корепанов (Скрынник, 45:27) — Кислицын (Филоненко, 9:59).

Судьи: Мальцев, Чернышов.

1 октября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Горняк» (Учалы) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Жукенов — 1 (Митякин, Назаров), 8:37 — 0:1. Протапович — 2 (бол., Мингалеев, Сушинский), 21:53 — 0:2. Галыгин — 1, 30:42 — 0:3.

Вратари: Коротаев — Галкин.

Судьи: Зибинин, Сюрдяев.

1 октября. Самара. ЛД «Кристалл».

«Химик» (Воскресенск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Соловьев — 1 (Тесленко), 1:59 — 1:0. Горбунов — 3 (Кравченко), 23:02 — 1:1. Калашников — 1 (Кравченко), 54:57 — 1:2.

Вратари: Трушков (58:55) — Артамкин.

Судьи: Гофман, Демура.

1 октября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Дизель» (Пенза) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Макаров — 2, 17:09 — 1:0. Шепелев — 1 (бол., Алексеев, Тертышный), 31:36 — 1:1. Ли — 7, 32:27 — 2:1. Кошурников — 2 (Кулиев), 34:41 — 2:2. Думбадзе — 2 (Барулин), 42:11 — 3:2.

Вратари: Гафиуллин — Подскребалин (58:48).

Судьи: Иванов, Шиханов.

1 октября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».

«Звезда» (Чехов) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мокин — 1 (бол., Чмыхов, Соркин), 2:41 — 1:0. Лапин — 5 (бол., Антипов, Пешехонов), 9:42 — 2:0. Пилипенко — 8 (бол., Берлев), 19:21 — 2:1. Каницкий — 1 (Биткин), 33:52 — 3:1. Акмальдинов — 1 (Арсенюк), 34:37 — 3:2. Махановский — 3 (бол., Берлев, Лекомцев), 46:22 — 3:3. Лекомцев — 2 (бол., Берлев), 56:05 — 3:4. Рыжков — 1 (Чмыхов, Ибрагимов), 59:30 — 4:4. Берлев — 2 (Акмальдинов, Веревкин), 60:49 — 4:5.

Вратари: Лозебников (58:08 — 59:30) — Волков (Иванников, 33:52).

Судьи: Спирин, Тихомиров.

1 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.