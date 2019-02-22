Подколзин забил после прохода через всю площадку. Видео

Нападающий "СКА-Нева" Василий Подколзин в матче регулярного чемпионата ВХЛ с "Металлургом" Нк забросил шайбу после сольного прохода через всю площадку.

При счете 4:2, подхватив снаряд у своих ворот, Подколзин разогнался, прошел на скорости среднюю зону, обыграл двух защитников, выкатился с левого фланга на ворота и поразил цель. Гол Подколзина оказался последним в матче, "СКА-Нева" выиграл со счетом 5:2.

В своем фирменном стиле Вася все сделал! 5:2 pic.twitter.com/WwLQespJ0r – СКА-Нева (@SKA_Neva) 22 февраля 2019 г.

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