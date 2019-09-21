Питерское «Динамо» забросило 7 шайб «Номаду»
«Динамо» из Санкт-Петербурга разгромило «Номад» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 7:0.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Беляев — 1 (Бердников), 27:25 — 1:0. Пименов — 1, 40:22 — 1:1. Дубровский — 1 (Пименов, Голованов), 56:52 — 1:2. Лекомцев — 1 (бол., Валентенко, Пилипенко), 58:06 — 2:2.
Победный буллит: Берлев.
Вратари: Волков — Сохатский.
«Рубин» (Тюмень) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Баранов — 1, 16:57 — 0:1. Я. Альшевский — 2 (Мокин), 18:13 — 0:2. Степанов — 1 (Ядроец, Горбунов), 50:14 — 1:2. Угольников — 1 (п.в., Ястребков), 59:00 — 1:3.
Вратари: Назаров (58:43 — 59:00, 59:11 — 59:21) — Андрюхов.
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Шураков — 4 (Тимирев, Чурляев), 10:53 — 0:1. Берестенников — 3 (бол., Есаян, Лисов), 21:40 — 1:1. Михайлов — 1, 39:28 — 2:1. Андрющенко — 3 (Озолиньш, Чурляев), 50:20 — 2:2. Толузаков — 4 (Шураков, Чурляев), 64:54 — 2:3.
Вратари: Суханов — Корепанов.
«Динамо» (Тверь) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Ткаченко — 1 (Иванов), 3:30 — 1:0. Пластинин — 2 (Попов, Гусынин), 7:57 — 2:0. Зырянов — 1 (А.А. Шевченко, Акишин), 18:34 — 2:1. Гусынин — 1 (бол., Семенеко, Пластинин), 22:01 — 3:1. Ткаченко — 2 (Иванов), 28:31 — 4:1. Бутузов — 1 (Чернов, Локтев), 43:54 — 4:2.
Вратари: Тяло — Печурский (Литвинов, 28:59, 58:57).
«Барс» (Казань) — ЦСК ВВС (Самара) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Лазарев — 1 (Пестушко, Адамчук), 2:38 — 1:0. Кара — 2 (Сошнин), 16:16 — 2:0. Тимиров — 2 (бол., Свинцицкий, Волгин), 30:24 — 2:1. Колычев — 2 (Кудрявцев), 40:58 — 2:2. Сошнин — 1 (Кара, Богатов), 45:29 — 3:2. Кара — 3 (Богатов, Сошнин), 51:27 — 4:2. Редков — 1 (Сошнин, Кара), 54:44 — 5:2.
Вратари: Голубев — Попков.
«Тамбов» — «Буран» (Воронеж) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Слепец — 4 (Маслов), 6:09 — 0:1. Басков — 2 (Слепцов), 8:36 — 1:1. Алешин — 3 (Кляузов, Слепец), 29:12 — 1:2. Игнатушкин — 4 (Басков, Дубинин), 34:25 — 2:2.
Победный буллит: М. Гимбатов.
Вратари: Богданов — Макаров.
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Курбатов — 4 (Подколзин, Огирчук), 12:35 — 1:0. Исаев — 1, 14:39 — 1:1. Рымарев — 2 (Сироткин), 37:58 — 1:2. Мироманов — 3 (бол., Цицюра, Савунов), 48:26 — 2:2.
Победный буллит: Марченко.
Вратари: Аскаров — Сидоров.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Номад» (Нур-Султан) — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы: Пухов — 2 (Васин, Рычагов), 1:41 — 1:0. Нечаев — 3, 2:43 — 2:0. Кудинов — 2 (мен., Дыняк, Кондратьев), 29:43 — 3:0. Пухов — 3 (Кремзер, Рычагов), 36:20 — 4:0. Дыняк — 2 (Жарков, Ручкин), 46:16 — 5:0. Гаврус — 2 (бол., Паутов, Синягин), 50:02 — 6:0. Гавриленко — 1 (бол., Кондратьев), 58:51 — 7:0.
Вратари: Синягин — Кудрявцев.