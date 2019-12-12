Петербургское «Динамо» разгромило «Ермак», «Металлург» выиграл у «КРС-БСУ»
Завершились матчи очередного дня регулярного чемпионата ВХЛ.
«КРС-БСУ» проиграл новокузнецкому «Металлургу» — 3:6. «Динамо» (Санкт-Петербург) обыграло «Ермак» — 5:0.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: Рубан — 1 (Шубин), 2:06 — 0:1. Поляков — 13 (Маслов, Ердаков), 14:54 — 0:2. Там — 3 (Чжан Пэнфэй), 16:42 — 1:2. Скворцов — 9 (бол., Джо, Фрэм), 27:05 — 2:2. Ердаков — 11 (бол., Поляков, Кицын), 36:15 — 2:3. Там — 4, 36:52 — 3:3. Кицын — 20 (Поляков, Ердаков), 38:52 — 3:4. Маслов — 6 (Кицын, Ердаков), 54:54 — 3:5. Шубин — 3 (А.А. Шевченко, Рубан), 58:41 — 3:6.
Вратари: Боярчук (59:19) — Никитин.
Судьи: Фролов, Шемякин.
12 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.
«Динамо» (Тверь) — «Сокол» (Красноярск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Коротков — 11, 3:05 — 0:1. Бочков — 2 (Вилков), 42:27 — 0:2. Князев — 15 (бол., Цыганов, Журавлев), 47:20 — 0:3.
Вратари: Кузнецов — Шилин.
Судьи: Анашин, Отмахов.
12 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».
«Буран» (Воронеж) — «Зауралье» (Курган) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лукичев — 1 (Дяденькин, Аноховский), 13:23 — 1:0. Шиафотдинов — 9, 26:08 — 1:1. Громов — 6 (Романов), 34:10 — 2:1. Сулимов — 4 (бол., Артамонов), 34:55 — 2:2. Авраменко — 5 (Артамонов, Рехтин), 64:05 — 2:3.
Вратари: Назаров — Ярославлев.
Судьи: Иванов, Кислов.
12 декабря. Воронеж. СК «Юбилейный».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Ермак» (Ангарск) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ушнев — 2 (Афанасьев, Комаристый), 0:54 — 1:0. Гаврус — 11, 7:49 — 2:0. Лапин — 6 (бол., Гавриленко, Сидляров), 11:38 — 3:0. Жарков — 6 (Афанасьев, Зорин), 34:35 — 4:0. Афанасьев — 2 (Зорин), 56:50 — 5:0.
Вратари: Тодыков — Шпаков (Анаркулов, 7:49).
Судьи: Заболотнев, Закиров.
12 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный»