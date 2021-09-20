Пермский «Молот» проведет матч ВХЛ с траурными повязками в память о жертвах стрельбы

Пермский «Молот» проведет выездной матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги против ангарского «Ермака», который пройдет 21 сентября, с траурными повязками в память о погибших в результате стрельбы в университете в Перми, сообщает ТАСС.

Встреча начнется с минуты молчания, «Молот» урегулировал все организационные моменты, связанные с этим.

По данным Следственного комитета РФ, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.