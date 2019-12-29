«ОРДЖИ» победил «Ценг Тоу» в китайском дерби

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялось дерби между китайскими клубами. «ОРДЖИ» одолел «Ценг Тоу» со счетом 5:4.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

ОРДЖИ (Пекин) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)

Голы: Хабаров — 6 (бол., Швецов, Лысенко), 9:28 — 0:1. Рыбницкий — 7 (Макаров, Забабурин), 9:52 — 1:1. Кожевников — 6 (Зенчиков, Галеев), 16:04 — 1:2. Зенчиков — 7 (Кожевников), 19:29 — 1:3. Кожевников — 7 (мен., Галеев), 21:58 — 1:4. Тянулин — 13 (бол., Рыбницкий, Михасенок), 22:16 — 2:4. Насыбуллин — 2 (бол., Абрамов, Михасенок), 30:18 — 3:4. Джаспер — 14 (Шин), 35:50 — 4:4. Шин — 19 (Чжан Цзяци, Тянулин), 52:51 — 5:4.

Вратари: Лием — Дорожко (59:15).

Судьи: Барулин, Петров.

29 декабря. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.

«Челмет» (Челябинск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Гаврус — 12 (Джиошвили, Ушнев), 12:04 — 0:1. Мокрушев — 3 (Тертышный), 12:24 — 1:1. Ясинский — 1 (бол., Тарасов), 29:38 — 2:1. Комаристый — 5 (Баранов), 49:29 — 2:2. Джиошвили — 8 (бол., Лапин, Гаврус), 51:33 — 2:3.

Вратари: Мыльников (59:08 — 59:13, 59:34) — Синягин.

Судьи: Мочалов, Цицаров.

29 декабря. Челябинск. ДС «Юность».

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Тамбов» (Тамбов) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Беляев — 5 (бол., Безруков), 14:57 — 1:0. Мещеряков — 3 (Колегов, Попов), 29:37 — 1:1. Берестенников — 10 (Безруков, Меляков), 34:04 — 2:1. Берестенников — 11 (бол., Лисов, Левицкий), 37:26 — 3:1. Венгрыжановский — 1, 47:13 — 4:1. Смуров — 2 (Венгрыжановский, Якименко), 57:43 — 5:1.

Вратари: Доненко — Ложкин (Давлетшин, 37:26).Судьи: Кочетов, Прокуратов.

29 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Химик» (Воскресенск) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Соколов — 1 (Львутин, Корчагин), 2:16 — 1:0. Мокин — 6 (Пешехонов, Филин), 36:05 — 1:1.

Победный буллит: Рыжков.

Вратари: Хомченко — Самойлов.

Судьи: Нестеров, Степучев.

29 декабря. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Сарыарка» (Караганда) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Хлопотов — 4, 1:04 — 1:0. Соколов — 4 (Лукин, Михайлов), 17:33 — 2:0. Хлопотов — 5 (Михайлов, Соколов), 39:37 — 3:0.

Нереализованный буллит: Соколов (Сарыарка), 45:28 (Вратарь).

Вратари: Рейзвих — Коротаев.

Судьи: Величко, Юдаков.

29 декабря. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Зауралье» (Курган) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джиг — 10 (Шиафотдинов), 6:37 — 1:0. Петьков — 15 (Курбатов), 25:36 — 1:1. Огирчук — 6 (Курбатов, Петьков), 52:27 — 1:2. Авраменко — 9 (бол., Шиафотдинов, Ольшанский), 57:14 — 2:2.

Победный буллит: Савунов.

Вратари: Ярославлев (57:11 — 57:14 Устинский, 65:00) — Лысенков.

Судьи: Анашин, Мальцев.

29 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Южный Урал» (Орск) — «Динамо» (Тверь) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Уфимцев — 1 (Антонов), 22:29 — 1:0. Иванов — 10 (бол., Кобелев, Прибыльский), 29:01 — 1:1. Дидковский — 1 (Уваров), 57:52 — 1:2.

Вратари: Корепанов — Тяло.

Судьи: Ибатулин, Парфенов.

29 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».