ОРДЖИ обыграл «Рязань», на счету Жердева результативная передача

ОРДЖИ в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ уверенно обыграл «Рязань» — 4:1. В составе гостей результативной передачей отметился двукратный чемпион мира Николай Жердев.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ермак» (Ангарск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Баженов — 2 (Рожковский), 3:44 — 0:1. Дельнов — 3 (Раенко, Тымченко), 26:52 — 1:1. Орлов — 2 (бол., Дмитричев, Дервук), 35:24 — 1:2. Казаковцев — 3 (Ахияров, Коренков), 37:00 — 2:2.

Победный буллит: Севостьянов.

Вратари: Никитин — Кононов.

Судьи: Мочалов, Светилов.

24 сентября. Ангарск. ДС «Ермак».

ОРДЖИ (Пекин) — «Рязань» (Рязань) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Михасенок — 2 (Насыбуллин), 25:58 — 1:0. Третьяков — 1 (бол., Горечишников, Жердев), 32:46 — 1:1. Ши — 1 (Бабинцев, Макаров), 34:19 — 2:1. Дежарден — 2 (Тянулин, Шин), 40:41 — 3:1. Михасенок — 3 (Насыбуллин), 57:54 — 4:1.

Вратари: Дан — Большаков.

Судьи: Барулин, Прокуратов.

24 сентября. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.

«Сокол» (Красноярск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Белозеров — 3 (Купцов, Захарчук), 26:00 — 0:1. Королев — 2 (Земченко, Куваев), 33:50 — 0:2. Захарчук — 4 (Купцов, Королев), 42:25 — 0:3. Захарчук — 5 (бол., Белозеров, С. Тунхузин), 56:21 — 0:4. Чувиляев — 2 (Воробьев, Прохоров), 58:18 — 0:5. Белозеров — 4 (Куваев), 59:12 — 0:6.

Вратари: Киселев — Шугаев.

Судьи: Дреев, Потапов.

24 сентября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

«Челмет» (Челябинск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Мансуров — 2 (Коновалов), 18:26 — 1:0. Подкорытов — 1 (Степанов, Гришаков), 18:48 — 2:0. Шабловский — 2 (бол., Мухин), 24:09 — 2:1. Кулиев — 1 (Шабанов, Мокрушев), 44:27 — 3:1. Давыдов — 2 (Тесленко, Сорокин), 49:46 — 3:2. Гришаков — 2 (Степанов, Шепелев), 56:44 — 4:2.

Вратари: Сухачев (18:08 — 18:26) — Трушков (59:11).

Судьи: Мельников, Черезов.

24 сентября. Челябинск. ДС «Юность».

«Южный Урал» (Орск) — «Хумо» (Ташкент) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Мошаров — 2 (бол., Воронин, Сорокин), 5:31 — 0:1. Антонов — 1 (Курепанов), 10:22 — 1:1. Марзоев — 2 (Хасаншин, Мурзин), 31:57 — 2:1. Кондратьев — 1 (буллит), 37:08 — 3:1. Григоренко — 4 (Воронин), 49:17 — 3:2.

Вратари: Кислицын — Смирягин (Нечистовский, 37:08, Смирягин, 37:08, 59:13).

Судьи: Закиров, Кислов.

24 сентября. Орск. ДС «Юбилейный».