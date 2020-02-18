Определились пары плей-офф ВХЛ, «СКА-Нева» сыграет с «Сарыаркой»

Завершился регулярный сезон ВХЛ-2019/20. По его итогам определились участники плей-офф. Конференцию 1 и регулярный чемпионат выиграла московская «Звезда», конференцию 2 — тюменский «Рубин». В первом раунде сыграют:

«Звезда» (Москва) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

«Рубин» (Тюмень) — «Дизель» (Пенза)

«Динамо (Санкт-Петербург) — «Горняк» (Учалы)

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Химик» (Воскресенск)

«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент)

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск)

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Сарыарка» (Караганда)

«Сокол» (Красноярск) — «Барс» (Казань)

Серии 1/8 финала будут проходить до четырех побед.

В первых пяти парах матчи состоятся 22, 23, 26, 27 февраля и, если необходимо, 1, 4 и 7 марта.

В оставшихся трех парах игры пройдут 23, 23, 27, 28 и, по необходимости, 2, 5 и 8 марта.

Первые две игры и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадках команд, финишировавших на более высоком месте в сезоне.

Действующий обладатель Кубка Петрова — «Сарыарка». Ее соперник по первому раунду «СКА-Нева» в прошлом сезоне стал победителем «регулярки».