«Он же не с Луны свалился». Гендиректор «Южного Урала» заявил, что у умершего хоккеиста не было проблем со здоровьем

Гендиректор клуба ВХЛ «Южный Урал» Олег Пивунов рассказал о трагической гибели 23-летнего форварда команды Павла Крутия. Во время тренировки игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. Ранее сообщалось, что Крутию стало плохо во время кросса.

— Павлу стало плохо на восьмом километре кросса? Во-первых, это был не кросс, а ознакомительная пробежка. Во-вторых, километры тоже никто не считал, — сказал Пивунов. — Павел был здоров по всем показателям. У него был полный допуск до тренировочного процесса и игр. Тем более, он же не с Луны свалился, до этого парень играл в «Сарыарке».

Более того, на днях Павел сдал тест на коронавирус. А сегодня утром, к примеру он сдал кровь сдал. Доктор доложил мне, что у него есть допуск к тренировкам до середины августа. (Алена Гребенькова)