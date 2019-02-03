Оба китайских клуба победили в сегодняшних матчах ВХЛ

"Ценг Тоу" и "КРС-ОЭРДЖИ" одержали победы в регулярном чемпионате ВХЛ над "Горняком" и "Южным Уралом" соответственно.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Арсенюк - 16 (Борисенков), 1:34 - 1:0. Яценко - 3 (Гайсин, Лукин), 16:59 - 1:1. Давыдов - 6 (бол., Калинин), 57:03 - 1:2.

Вратари: Гайдуллин (58:30) - Перевозчиков.

"Южный Урал" (Орск) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Толузаков - 25 (Ху), 2:31 - 0:1. Толузаков - 26 (бол., Крутий), 7:42 - 0:2. Фахрутдинов - 9 (бол., Гавриленко), 16:01 - 1:2. Севанькаев - 7 (Бардаков), 28:19 - 2:2. Толузаков - 27 (К. Макаров), 40:45 - 2:3. Гавриленко - 5 (бол., Чистяков), 59:00 - 3:3. К. Макаров - 13 (Цуриков), 64:13 - 3:4.

Вратари: Синягин (Перетягин, 9:32, 57:32 - 59:00) - Боярчук.