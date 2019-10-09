Новокузнецкий «Металлург» забросил 7 шайб «Номаду»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата ВХЛ одержал уверенную победу над «Номадом» — 7:3. С аналогичным счетом «Челмет» обыграл пекинский ОРДЖИ.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Челмет» (Челябинск) — ОРДЖИ (Пекин) — 7:3 (0:1, 3:1, 4:1)

Голы: Тянулин — 2 (Абрамов, Михасенок), 15:56 — 0:1. Кориневский — 3 (Шепелев, Шадрин), 23:49 — 1:1. Степанов — 1 (Кулиев), 27:11 — 2:1. Абрамов — 3 (Тянулин, Михасенок), 28:09 — 2:2. Тертышный — 4 (мен.), 34:19 — 3:2. Кулиев — 2 (Кошурников), 41:23 — 4:2. Степанов — 2 (бол., Кулиев, Кошурников), 44:42 — 5:2. Кулиев — 3 (Лавриненко), 47:22 — 6:2. Тянулин — 3 (Михасенок), 57:37 — 6:3. Тарасов — 1 (мен., п.в.), 59:40 — 7:3.

Вратари: Сухачев — Дан (Лием, 47:22, 58:09 — 59:40).

Судьи: Метальников, Отмахов.

9 октября. Челябинск. ДС «Юность».

«Металлург» (Новокузнецк) — «Номад» (Нур-Султан) — 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Голы: Бутузов — 3 (Акишин), 4:34 — 1:0. Бутузов — 4 (бол., Маслов, Сарваров), 21:53 — 2:0. Локтев — 5 (Акишин, Дюрягин), 24:45 — 3:0. Локтев — 6 (бол.), 26:22 — 4:0. Яковлев — 4 (бол., Гурин), 27:48 — 4:1. Ердаков — 3 (Кицын, Поляков), 28:24 — 5:1. Разумняк — 4 (Александров, С-н Данияр), 41:28 — 5:2. Чернов — 3 (бол., Дюрягин, Локтев), 44:00 — 6:2. Шашков — 1 (Казаков), 44:47 — 7:2.

Вратари: Печурский — Крамарь (Каратаев, 26:22).

Судьи: Демура, Комаров.

9 октября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Горняк» (Учалы) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Жукенов — 3 (Носков), 5:51 — 1:0. Сушинский — 2 (бол., Носков, Грымзин), 41:57 — 2:0. Галюк — 1 (Жукенов, Грымзин), 47:21 — 3:0. Гусманов — 1 (Ибраев), 50:05 — 3:1. Рыжих — 1 (Швецов, Гильманов), 50:35 — 3:2. Жукенов — 4 (мен., Митякин), 56:19 — 4:2.

Вратари: Галкин (47:00 — 47:21) — Гайдуллин.

Судьи: Ибатулин, Парфенов.

9 октября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Мэги — 7 (Ху), 19:51 — 0:1. Кожевников — 2 (Иванов, Чистяков), 22:56 — 1:1. Мэги — 8 (бол., Плотников, Инь Руди), 27:12 — 1:2. Хасаншин — 2 (бол., Смолин, Мурзин), 32:17 — 2:2. Антонов — 2, 41:43 — 3:2. Мэги — 9 (бол., Базевичс, Максимов), 56:10 — 3:3. Марзоев — 3 (бол., Чистяков, Хасаншин), 62:07 — 4:3.

Вратари: Кислицын — Сунь Цзэхао.

Судьи: Мелихов, Мисюрь.

9 октября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Рубин» (Тюмень) — «Лада» (Тольятти) — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Майоров — 4 (Тимирев, Мастрюков), 11:38 — 0:1. Ячменев — 2 (Федотов, Кравченко), 14:48 — 1:1. Ячменев — 3 (бол., Кравченко, Фаст), 16:51 — 2:1. Горбунов — 4, 23:50 — 3:1. Чурляев — 2 (бол., Шураков, Крылов), 31:53 — 3:2. Тимирев — 14 (Майоров), 36:33 — 3:3. Кравченко — 4, 41:15 — 4:3. Шураков — 5 (Андрющенко), 51:25 — 4:4. Иванов — 1, 63:33 — 5:4.

Вратари: Назаров — Скрынник.

Судьи: Кислов, Шерер.

9 октября. Тюмень. Дворец спорта.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Дизель» (Пенза) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Арсенюк — 3 (бол.), 5:02 — 1:0. Медведев — 4 (Андриянов), 16:12 — 1:1. Сигарев — 3 (Валентенко, Борисенков), 50:11 — 2:1. Махановский — 5 (бол., Пилипенко, Лекомцев), 54:52 — 3:1. Барулин — 3 (Думбадзе), 58:10 — 3:2.

Вратари: Иванников — Гафиуллин (58:48).

Судьи: Беляев, Самарин.

9 октября. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Хумо» (Ташкент) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Коротков — 6 (Гловацкий), 6:21 — 0:1. Здунов — 3 (бол., Сорокин, Григоренко), 16:42 — 1:1. Цыганов — 2 (бол., Медведев), 29:19 — 1:2. Князев — 3 (бол., Савельев, Цыганов), 43:32 — 1:3. Здунов — 4 (Ерохин), 54:58 — 2:3.

Вратари: Смирягин — Киселев (29:02 — 29:19).

Судьи: Прокуратов, Черезов.

9 октября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Динамо» (Тверь) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рыжков — 2 (Ибрагимов, Пеньковский), 6:55 — 0:1. Шипов — 1 (бол., Попов), 32:08 — 1:1.

Победный буллит: Пешехонов.

Вратари: Тяло — Лозебников.

Судьи: Бестужев, Милованов.

9 октября. Тверь. СК «Юбилейный».