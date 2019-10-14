Новокузнецкий «Металлург» прервал 6-матчевую победную серию

Новокузнецкий «Металлург» потерпел домашнее поражение от усть-каменогорского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 2:3. Таким образом, хозяева прервали победную серию из 6 матчей подряд. После 14 игр «Металлург» занимает 4 место в Восточной Конференции.

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«Металлург» (Новокузнецк) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Пархоменко — 1 (Малетин, Скобелев), 11:06 — 1:0. Титов — 1 (Куракин, Тарасов), 12:56 — 1:1. Шин — 4 (бол., Молодцов, Игнашин), 29:20 — 1:2. Кицын — 9 (бол., Кириллов, Поляков), 41:13 — 2:2. Титов — 2 (Тарасов), 54:13 — 2:3.

Вратари: Печурский (59:07) — Перевозчиков.

Судьи: Кеслер, Тютнев.

14 октября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.