Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед на старте сезона

Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед на старте сезоне — команда победила в девяти матчах из девяти (четыре победы дома и пять — на выезде), сообщает пресс-служба клуба.

Ранее такое удавалось «Торосу» в 2011 году, когда он одержал пять побед дома и четыре — на выезде.

Девять побед на старте сезона в девяти матчах — новый рекорд для «Металлурга» за все время выступления в ВХЛ. В 2018 году новокузнецкая команда выиграла все восемь матчей на старте сезона.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице ВХЛ, шесть побед было одержано в основное время, две — в овертайме и еще одна — по буллитам.