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21 августа 2025, 10:12

Новокузнецкий «Металлург» может сняться с сезона-2025/26 из-за отсутствия средств на арену

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин рассказал, что команда может сняться с сезона ВХЛ из-за ситуации с ареной.

«На этой неделе клуб заявил «Арену имени Короленко» на сезон-2025/26. Заявил арену исходя из условий того соглашения, которое ранее было подписано между «Металлургом» и администрацией города Новокузнецка. Действие этого соглашения должно заканчиваться в следующем году, после завершения сезона. Но в адрес ХК «Металлург» уже поступило письмо за подписью главы Новокузнецка, где смысл сообщения сводится к следующему: городская администрация в одностороннем порядке будет разрывать действующее соглашение. А это, повторюсь, то соглашение, в том числе благодаря которому арену заявили на сезон-2025/26. Но через 2 месяца соглашение потеряет свою юридическую силу.

Команды фактически остаются без домашней арены. В администрации города решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены. И решили переложить все эти затраты на «Металлург», когда бюджет клуба на сезон-2025/26 давно утвержден, и этот бюджет не предусматривает возможность таких дополнительных финансовых затрат, как содержание «Арены имени Короленко».

И «Металлург», и «Кузнецкие Медведи» начнут сезон в Новокузнецке. Прежнее соглашение действует еще 2 месяца. Если будет продолжаться финансовое давление на клуб, то после этих 2 месяцев обе команды просто снимутся досрочно с чемпионатов. Если у города не будет возможности платить за арену, у администрации области не будет, у нас — то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится. Клуб уже 6 лет живет в подвешенном состоянии, нашим хоккеистам приходится ездить по разным аренам для тренировок, матчей. Лично обращаюсь к главе города: отзовите новое соглашение», — приводит слова Денякина «Хоккейный Новокузнецк».

«Металлург» с 2008 по 2017 год выступал в КХЛ, а затем перешел в ВХЛ. В сезоне-2024/25 новокузнецкая команда стала победителем регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф уступив «Магнитке» (3-4).

Источник: Хоккейный Новокузнецк
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ХК Металлург (Новокузнецк)
ВХЛ
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