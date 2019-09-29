«Номад» одолел «Тамбов» в матче ВХЛ
Прошел очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ.
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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Буран» (Воронеж) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Малышев — 1 (Слепец), 1:14 — 0:1. Шин — 2 (Виноградов), 20:20 — 1:1. Кляузов — 3, 28:24 — 1:2. Рымарев — 4, 43:04 — 2:2. Ковалев — 1 (бол., Романов), 61:32 — 2:3.
Вратари: Сидоров — Окоряк.
Судьи: Величко, Фролов.
29 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Номад» (Нур-Султан) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Разумняк — 3 (Александров), 22:06 — 1:0.
Вратари: Крамарь — Ложкин (59:32 — 59:53).
Судьи: Анашин, Отмахов.
29 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Лада» (Тольятти) — «Горняк» (Учалы) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Бякин — 1 (Рассейкин), 17:10 — 0:1. Тимирев — 9 (Майоров, Чурляев), 17:58 — 1:1. Митякин — 2 (Бякин, Катин), 40:07 — 1:2. Толузаков — 5 (Майоров), 48:09 — 2:2. Тимирев — 10 (Майоров), 62:06 — 3:2.
Вратари: Скрынник — Галкин.
Судьи: Батурин, Мальцев.
29 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«ЦСК ВВС» (Самара) — «Зауралье» (Курган) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Дубин — 2, 29:27 — 0:1. Скворцов — 2 (Свинцицкий, Гареев), 37:43 — 1:1. Волгин — 2 (Тимиров), 38:35 — 2:1. Янчевский — 1 (бол., Артамонов), 46:27 — 2:2. Набиуллин — 2 (бол., Тимиров, Кузьмин), 53:09 — 3:2.
Вратари: Коротаев — Носов (58:39).
Судьи: Зибинин, Сюрдяев.
29 сентября. Самара. ЛД «Кристалл».
«Звезда» (Чехов) — «Рубин» (Тюмень) — 3:4 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Антипов — 2 (Афонасьевский), 12:16 — 1:0. Пешехонов — 2 (Силаев, Лапин), 14:09 — 2:0. Антипов — 3 (Ибрагимов, Рыжков), 14:39 — 3:0. Ячменев — 1 (бол., Фаст), 27:40 — 3:1. Горбунов — 2 (Зотов), 49:33 — 3:2. Ильин — 1 (Ядроец), 57:58 — 3:3. Железнов — 2, 63:33 — 3:4.
Вратари: Самойлов — Назаров (Артамкин, 15:00).
Судьи: Кочетов, Тихомиров.
29 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Дизель» (Пенза) — «Южный Урал» (Орск) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Барулин — 2 (Думбадзе), 7:52 — 1:0. Медведев — 3, 8:29 — 2:0. Кондратьев — 2 (бол., Смолин, Уфимцев), 37:06 — 2:1. Курепанов — 2 (бол., Смолин, Дорофеев), 39:29 — 2:2. Смолин — 1 (Кондратьев, Уфимцев), 41:53 — 2:3. Князев — 2 (Забавин), 43:42 — 3:3. Хасаншин — 1 (бол., Жлоба, Марзоев), 59:27 — 3:4.
Вратари: Гафиуллин — Кислицын.
Судьи: Колонутов, Шиханов.
29 сентября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».