Николай Жердев: "Я никуда не пропадал и не должен был ехать в "Тамбов". Мы еще не заключили контракт с клубом – была только устная договоренность"

Двукратный чемпион мира Николай Жердев прояснил ситуацию по поводу неявки в распоряжение "Тамбова". По его словам, контракт с клубом ВХЛ еще не был подписан.

– Я не должен был ехать в "Тамбов", – сказал Жердев. – Мы только вели переговоры с клубом, никакого соглашения между сторонами не заключалось. Непонятно, откуда в прессе появилась эта ложная информация. Если бы контракт был подписан на самом деле, я был бы уже в расположении клуба. На данный момент, мы все еще ведем переговоры с другими командами. В скором времени, надеюсь, достигнем соглашения. (Алена Гребенькова)