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Николай Жердев: «С «Рязанью» не срослось, ищу новый клуб»

19:33
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Нападающий Николай Жердев объяснил, почему расторг контракт с клубом из ВХЛ «Рязанью». 34-летний форвард намерен продолжить карьеру и в настоящее время ведет поиск новой команды.

— Так бывает, не срослось, — цитирует Жердева «Подмосковье сегодня». — Не стану кого-то в этом обвинять. Возможно, от меня ждали другого хоккея, а может, моя игра была не совсем понятной для партнеров. В любом случае могу отметить, что в Рязани хороший и дружный коллектив, и я искренне желаю ему удачи

Настроение нормальное, рассчитываю еще поиграть. Есть варианты от клубов Высшей хоккейной лиги, рассматриваю их. За границу не собираюсь.

В девяти играх ВХЛ Жердев отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-7».

Дополнительная информация

https://mosregtoday.ru/culture/nikolay-zherdev-s-ryazan-yu-ne-sroslos-ischu-novyy-klub/

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