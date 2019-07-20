Николай Жердев не прибыл в расположение "Тамбова" по неизвестной причине. Одна из версий – прежние проблемы с режимом

Нападающий Николай Жердев, этим летом твердо решивший возобновить игровую карьеру и договорившийся с клубом ВХЛ "Тамбов", не прибыл в расположение команды.

Причина отсутствия неизвестна. Одна из версий – прежние проблемы со спортивным режимом. Другая – 34-летний Жердев находится в больнице. (Алексей Шевченко)

"Я не пропил свой талант. Но проблемы из-за алкоголя были". Интервью Жердева - он все осознал и хочет в КХЛ //

Гендиректор "Тамбова": "Клуб не потратил денег, пригласив Жердева. Была только договоренность о намерениях"