"Нефтяник" обыграл "Рязань" и сократил отставание от "СКА-Невы"

"Нефтяник" победил "Рязань" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Альметьевцы занимают второе место в таблице, отставая на 2 очка от "СКА-Невы". Оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) - "Буран" (Воронеж) - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы: Чернов - 16 (Воронин, Филатов), 1:22 - 1:0. Чебыкин - 7 (Лукин, Бобылев), 5:32 - 2:0. Мирнов - 15 (бол., Сергеев), 13:34 - 2:1. Филатов - 5 (Чернов, Воронин), 21:08 - 3:1. Бусаров - 1 (буллит), 26:27 - 4:1. Чернов - 17 (Воронин, Филатов), 41:27 - 5:1. Цулыгин - 2 (Бобылев, Лукин), 44:14 - 6:1.

Вратари: Тарасов - Хомутов (Г. Кузнецов, 26:27).

"Лада" (Тольятти) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Постников - 4 (Фатеев, Озолиньш), 56:20.

Вратари: Скрынник - Иванников (59:22).

ЦСК ВВС (Самара) - "Рубин" (Тюмень) - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Разумняк - 6 (Степаненко), 8:46 - 1:0. Ячменев - 9 (Давыдов, Карлин), 22:11 - 1:1. Бойчук - 7 (Рехтин), 26:10 - 1:2. Огурцов - 3 (Разумняк, Бикмуллин), 34:30 - 2:2. Карлин - 15 (Федотов, Давыдов), 47:58 - 2:3. Авцин - 8 (Шиксатдаров), 53:48 - 3:3. Карлин - 16 (Ячменев, Кожевников), 64:57 - 3:4.

Вратари: Скатов - Гущин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Рязань" - 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Голы: Мнацян - 3 (бол., Д.Ю. Воробьев, Прохоров), 3:36 - 0:1. Мокин - 16 (С. Альшевский, Салахов), 14:29 - 1:1. Елисеев - 10 (бол., Сумин, Осипов), 24:42 - 2:1. Лебедев - 4 (бол., Елисеев, Арбузов), 27:13 - 3:1. С. Альшевский - 28 (Адамчук, Сумин), 29:59 - 4:1. Елисеев - 11 (бол., Насыбуллин), 39:47 - 5:1. Карпов - 13 (Мельников, В.Ю. Васильев), 43:51 - 5:2. Лебедев - 5 (Адамчук), 49:50 - 6:2. Прохоров - 11 (И.С. Иванов), 53:11 - 6:3.

Вратари: Смирягин - Денисов (Ахметов, 40:00).

"Химик" (Воскресенск) - "Зауралье" (Курган) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Баин - 10 (Соловьев, Кляузов), 3:16 - 1:0. Игошев - 2 (бол., Дюкарев), 13:07 - 1:1. Коренков - 2 (бол., Лисин, Курепанов), 37:53 - 1:2. Глебов - 10 (бол., Крутиков), 44:32 - 1:3. Дюкарев - 4 (Исаев, Джиг), 50:16 - 1:4.

Вратари: Хомченко (Большаков, 50:16) - Ярославлев.

"Звезда" (Чехов) - "Челмет" (Челябинск) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ртищев - 10 (Чмыхов), 11:03 - 1:0. Шипин - 5 (Степанов), 16:36 - 1:1. Чмыхов - 4 (Биткин), 33:40 - 2:1. Попугаев - 4 (Мясищев, Левицкий), 46:31 - 3:1. Антипов - 16 (п.в.), 59:56 - 4:1.

Нереализованный буллит: Климов (Звезда), 50:27 (Вратарь).

Вратари: Третьяк - Селиверстов (58:43 - 59:56).