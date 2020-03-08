«Нефтяник» обыграл «Ладу» и стал последним четвертьфиналистом плей-офф ВХЛ

«Нефтяник» победил «Ладу» в решающем седьмом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ — 3:0. Клуб из Альметьевска стал последним восьмым четвертьфиналистом турнира.

Ранее в 1/4 финала пробились «Рубин», «Югра», «Хумо», «Звезда», петербургское «Динамо», «Барс» и «СКА-Нева».

ВХЛ

1/8 финала

Седьмой матч

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Салахов — 1 (бол., Сорокин), 4:18 — 0:1. Гизатуллин — 1 (Ляпустин), 28:42 — 0:2. Я. Альшевский — 2 (п.в., Сорокин), 58:25 — 0:3.

Вратари: Коробов (57:59 — 58:25) — Богданов.

Счет в серии — 3-4