"Нефтяник" обыграл "Буран" в ВХЛ

"Нефтяник" взял верх над "Бураном" в регулярном чемпионате ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Барс" (Казань) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Севостьянов - 6 (Фильченков, Бочкарев), 11:33 - 1:0. Ложкин - 4 (бол.), 31:18 - 2:0. Валеев - 14 (бол., Лазарев), 35:03 - 2:1. Севостьянов - 7, 43:26 - 3:1.
Вратари: Никитин - Мисбахов (58:44 - 59:37, 59:49).
"Торос" (Нефтекамск) - "Рязань" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Лукин - 6 (Чебыкин), 2:49 - 1:0. Чернов - 15 (Филатов, Воронин), 37:09 - 2:0.
Вратари: Федотов - Денисов.
"Лада" (Тольятти) - "Рубин" (Тюмень) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Давыдов - 11 (Карлин, Кожевников), 30:07 - 0:1. Тунхузин - 4, 57:38 - 0:2.
Вратари: Скрынник - Гущин.
ЦСК ВВС (Самара) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сыромятников - 4 (бол., Жучин, Рыжих), 3:51 - 1:0. Митрофанов - 22 (бол., Иванов, Карамнов), 9:12 - 1:1. Митрофанов - 23 (Игнашин), 37:45 - 1:2. Игнашин - 7 (Аскаров, Митрофанов), 41:31 - 1:3.
Вратари: Жучин (50:22 - 52:24, 55:17 - 57:22) - Иванников.
"Саров" - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Стулов - 4 (Ждахин), 11:23 - 0:1. Антоновский - 5 (бол., Белухин), 22:11 - 0:2. Есаян - 8 (Новожилов, Медведев), 41:12 - 1:2. Рымарев - 12 (Шин, Антоновский), 56:58 - 1:3. Виноградов - 6 (п.в., Белухин, Антоновский), 59:54 - 1:4.
Вратари: Костин (57:51 - 58:40, 58:52 - 59:21, 59:35 - 59:54) - Сидоров.
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Буран" (Воронеж) - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мансуров - 8 (Ядроец, Хамидуллин), 4:45 - 1:0. Демидов - 5 (Ястребков, Ляпустин), 5:06 - 2:0. Хасаншин - 13 (бол., Мирнов, Сидляров), 8:02 - 2:1. С. Альшевский - 27 (Салахов, Я. Альшевский), 12:12 - 3:1. Осипов - 3 (Лебедев, Елисеев), 32:29 - 4:1. Ляпустин - 2 (Демидов, Ястребков), 44:08 - 5:1.
Нереализованный буллит: Мирнов (Буран), 38:40 (Вратарь).
Вратари: Смирягин - Г. Кузнецов (Хомутов, 32:29).
"Химик" (Воскресенск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Котляревский - 6 (Шашков), 23:27 - 1:0. Тарасов - 12 (бол., Тертышный, Подкорытов), 40:40 - 1:1.
Победный буллит: Губин.
Вратари: Хомченко - Селиверстов.
"Тамбов" - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Свинцицкий - 2, 22:33 - 1:0. Кицын - 9 (Железнов), 26:47 - 1:1.
Победный буллит: Ломако.
Вратари: Давлетшин - Рейзвих.
"Звезда" (Чехов) - "Зауралье" (Курган) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Каницкий - 6 (Попугаев), 14:21 - 1:0. Гуляев - 2 (Сандер, Гарифулин), 39:54 - 1:1. Левицкий - 12 (бол., Мокин, Силаев), 48:05 - 2:1. Ермаков - 1 (п.в.), 59:49 - 3:1.
Вратари: Самойлов - Ярославлев (58:30 - 58:40, 59:02 - 59:49).
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Ларичев - 14 (Тихонов, Огирчук), 21:48 - 1:0. Курдюков - 2 (бол.), 26:11 - 1:1. Мальцев - 7 (Орлович-Грудков), 37:29 - 2:1.
Вратари: Мельничук - Долганов (Давыдов, 59:57).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Тымченко - 8 (бол., Синицын, Лысенко), 9:35 - 0:1. Лебедев - 2 (бол., Тымченко), 13:06 - 0:2. Монс - 9 (Шипов), 29:42 - 1:2. Лукин - 5 (Монс, Пухов), 32:41 - 2:2. Жихарев - 4 (Денежкин), 52:25 - 3:2.
Вратари: Тодыков - Анаркулов (59:16).