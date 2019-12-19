«Нефтяник» нанес «Торосу» четвертое поражение подряд

«Нефтяник» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл «Торос» — 4:2. Нефтекамцы потерпели четвертое поражение кряду. С 53 очками они занимают третье место в турнирной таблице группы 2. Хозяева (50) — четвертые.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Номад» (Нур-Султан) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: С-н Данияр — 5 (бол., С-т Данияр), 29:39 — 0:1. С-н Данияр — 6 (Александров, Верещагин), 35:09 — 0:2. С-н Данияр — 7 (Крамарь), 57:36 — 0:3. Курдюков — 2 (Васильев), 59:48 — 1:3.

Вратари: Яковлев — Крамарь.

Судьи: Комаров, Прокуратов.

19 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ремов — 5 (Бойчук), 1:59 — 0:1. Сето — 10 (Чо, Мэги), 12:15 — 1:1. Тымченко — 5 (Борисевич), 21:42 — 1:2. Ху — 4 (Джо, Сето), 22:28 — 2:2. Зиазов — 4 (Кулда, Лыпкань), 35:41 — 2:3. Бойчук — 5 (Тымченко, Лыпкань), 42:31 — 2:4. Голоднюк — 3, 55:34 — 2:5.

Вратари: Боярчук — Рейзвих.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

19 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Голы: С. Альшевский — 7 (бол., Мокин, Сумин), 2:42 — 1:0. Каменев — 4 (Сорокин, Насыбуллин), 28:28 — 2:0. Ляпустин — 9 (бол., Каменев, Насыбуллин), 32:31 — 3:0. Абдеев — 4 (бол., Лукин, Анкудинов), 34:59 — 3:1. Ляпустин — 10 (Каменев, Насыбуллин), 36:41 — 4:1. Жульдиков — 2 (бол., Воронин, Голованов), 53:41 — 4:2.

Вратари: Кульбаков — Сохатский (59:12).

Судьи: Демура, Черезов.

19 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».