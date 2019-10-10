«Нефтяник» на выезде победил «Ростов», «Буран» переиграл «Ижсталь»

Завершился игровой день регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Нефтяник» на выезде победил «Ростов», а «Буран» переиграл «Ижсталь» (4:2).

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«Сарыарка» (Караганда) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Голы: Михайлов — 3 (Ионин, Сиксна), 24:56 — 1:0. Михайлов — 4 (Кокуев, Ионин), 33:43 — 2:0. Бирюков — 3 (К. Кузнецов), 47:08 — 3:0. Михайлов — 5 (Ионин), 51:24 — 4:0. Сироткин — 1 (Виноградов, Полозов), 51:51 — 4:1. Рымарев — 9 (бол., Гренц, Молодцов), 58:02 — 4:2. Полозов — 1 (Сироткин, Лихотников), 59:00 — 4:3.

Вратари: Рейзвих — Перевозчиков (Сидоров, 47:08, 58:15 — 58:29, 58:49 — 59:00, 59:15).

Судьи: Ермолаев, Мочалов.

10 октября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Тамбов» (Тамбов) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Луговой — 1 (Куваев, С. Тунхузин), 15:37 — 0:1. Жирнов — 1 (Глебов, Марков), 17:45 — 0:2. Басков — 4 (Игнатушкин, Назаревич), 34:58 — 1:2. Чувиляев — 5 (Воробьев, Прохоров), 42:20 — 1:3.

Вратари: Ложкин (58:45) — Шугаев.

Судьи: Потапов, Чернышов.

10 октября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Буран» (Воронеж) — «Ижсталь» (Ижевск) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Алешин — 6 (Кляузов), 6:17 — 1:0. Хацей — 1 (бол.), 13:08 — 1:1. Шацкий — 1 (бол., Громов, Кляузов), 24:01 — 2:1. Чиглинцев — 2, 32:48 — 3:1. Шама — 1 (Кочуров, Макаров), 38:54 — 3:2. Алешин — 7 (бол., Чиглинцев, Кляузов), 45:42 — 4:2.

Вратари: Анаркулов — Кононов.

Судьи: Андрианов, Батурин.

10 октября. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Рязань» (Рязань) — «Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кудрин — 2 (Карпов), 17:19 — 1:0. Горечишников — 2 (Чернов), 21:43 — 2:0. Чернов — 3 (Кокшаров), 54:13 — 3:0.

Вратари: Большаков — Мифтахов (Голубев, 21:43).

Судьи: Заболотнев, Колонутов.

10 октября. Рязань. ДС «Олимпийский».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ястребков — 2 (Каменев, Ляпустин), 8:23 — 0:1. Я. Альшевский — 3 (Мокин), 20:44 — 0:2. Горшков — 1 (Миргалиев), 33:12 — 1:2. С. Альшевский — 4 (Мокин), 34:46 — 1:3. Фаткуллин — 3 (Шайхулов, Каменев), 42:40 — 1:4. Теряев — 3 (Мокин, Я. Альшевский), 45:19 — 1:5.

Вратари: Павлов — Андрюхов.

Судьи: Кочетов, Сюрдяев.

10 октября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена»