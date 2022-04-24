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Сегодня, 21:39

Нападающий «Рубина» Давыдов признан самым ценным игроком плей-офф ВХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Самым ценным игроком плей-офф ВХЛ сезона-2021/22 признан нападающий «Рубина» Денис Давыдов, сообщает сайт лиги.

Форвард провел в плей-офф 20 матчей и набрал в них 18 очков, забросив 11 шайб и сделав 7 результативных передач. На его счету один покер, два дубля и три победные шайбы.

«Рубин» стал чемпионом, обыграв в пятой встрече финальной серии Кубка Петрова петербургское «Динамо» со счетом 2:1. Команда из Тюмени выиграла серию со счетом 4-1.

Источник: https://www.vhlru.ru/lenta/418970/
ХК Рубин (Тюмень)
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