«Металлург» уступил «Зауралью» в ВХЛ. Не помог и дубль Кицына
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Металлург» из Новокузнецка принимал «Зауралье». Гости одержали победу со счетом 3:2.
Хоккей
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«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Тамбов» (Тамбов) — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Голы: Курдюков — 1 (Кузнецов), 7:36 — 1:0. Фахрутдинов — 1 (бол., Кожевников), 11:24 — 2:0. Епимахин — 1 (Кожевников), 13:07 — 3:0. Галеев — 7 (бол., Епимахин), 26:56 — 4:0. Дюкарев — 2 (бол., Яшин), 43:00 — 4:1. Грибов — 1 (мен.), 59:15 — 5:1.
Вратари: Яковлев — Ложкин (Ахметов, 6:53).
Судьи: Заболотнев, Метальников.
11 ноября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
«Металлург» (Новокузнецк) — «Зауралье» (Курган) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Кицын — 12 (Ердаков), 3:11 — 1:0. Джиг — 7 (бол., Шиафотдинов), 26:22 — 1:1. Меньщиков — 2 (Гарифулин, Семичастнов), 34:06 — 1:2. Кицын — 13 (бол., Маслов, Ердаков), 35:38 — 2:2. Платонов — 3 (Коростин, Пятин), 37:10 — 2:3.
Вратари: Печурский (58:29) — Устинский.
Судьи: Демура, Мочалов.
11 ноября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Номад» (Нур-Султан) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Михайлов — 8 (бол., С.А. Кузнецов), 3:13 — 0:1. Никулин — 3 (Бойчук, Кропачев), 4:11 — 0:2. Разумняк — 7 (Гурин, Гурков), 19:48 — 1:2. Гурков — 6 (Гурин, Жайлауов), 24:02 — 2:2.
Победный буллит: Гурин.
Вратари: Каратаев — Рейзвих.
Судьи: Беляев, Максимов.
11 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«ЦСК ВВС» (Самара) — «Хумо» (Ташкент) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Голы: Яценко — 3 (Ерохин, Мережко), 26:08 — 0:1. Хисамутдинов — 3 (Фазлеев, Колычев), 39:12 — 1:1. Волгин — 5 (Колычев, Степаненко), 41:50 — 2:1. Ворошило — 6 (Синявский, Ильин), 44:42 — 2:2. Набиуллин — 3 (бол., Волгин), 49:51 — 3:2. Хисамутдинов — 4 (буллит), 52:07 — 4:2. Хисамутдинов — 5 (мен., п.в., Пузанов), 59:58 — 5:2.
Вратари: Коротаев — Голованов (Нечистовский, 53:15, 56:38 — 59:58).
Судьи: Мисюрь, Парфенов.
11 ноября. Самара. ЛД «Кристалл».
«Челмет» (Челябинск) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Подкорытов — 7 (Шепелев, Тридчиков), 17:07 — 1:0. Казаковцев — 8 (бол., Ельшанский, Кокуев), 41:10 — 1:1. Шикун — 3 (Казаковцев), 61:04 — 1:2.
Вратари: Сухачев — Перетягин.
Судьи: Ибатулин, Мельников.
11 ноября. Челябинск. ДС «Юность».
«Южный Урал» (Орск) — «Сокол» (Красноярск) — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы: Игошев — 3 (бол., Князев), 5:04 — 0:1. Севостьянов — 4 (Князев, Савельев), 12:07 — 0:2. Гловацкий — 8 (Коротков), 13:51 — 0:3. Мищенко — 5 (Вилков), 35:04 — 0:4. Савельев — 2 (Журавлев, Митрофанов), 45:44 — 0:5.
Вратари: Кислицын (Филоненко, 7:51, Кислицын, 20:00) — Киселев.
Судьи: Анашин, Кислов.
11 ноября. Орск. ДС «Юбилейный».
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Чернов — 2 (Ушнев, Барабанов), 7:09 — 0:1. Джиошвили — 7 (Гаврус, Комаристый), 20:39 — 0:2. Ручкин — 5 (Зорин, Кудинов), 26:42 — 0:3. Родионычев — 1 (Томилов), 51:58 — 1:3. Зорин — 1 (Афанасьев, Назаревич), 57:05 — 1:4.
Вратари: Суханов (Доненко, 26:42) — Тодыков.
Судьи: Самарин, Чернышов.
11 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Звезда» (Чехов) — ОРДЖИ (Пекин) — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Голы: Сулев — 2 (Климов, Юшкевич), 22:13 — 1:0. Тянулин — 7 (Неколенко, Абрамов), 32:00 — 1:1. Макаров — 2 (Тянулин), 32:47 — 1:2. Пешехонов — 5 (Филин), 46:43 — 2:2. Климов — 2, 50:56 — 3:2. Лапин — 9 (Лобанов, Луговяк), 51:59 — 4:2.
Вратари: Самойлов — Дан (57:29 — 59:23, 59:34).
Судьи: Гордиенко, Петров.
11 ноября. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рязань» (Рязань) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Леонов — 2 (Топорков, Мартынов), 21:54 — 1:0. Мартынов — 6 (Прохоров), 41:15 — 2:0.
Вратари: Кудашев — Большаков.
Судьи: Дреев, Колонутов.
11 ноября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».