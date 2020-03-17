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Матчи плей-офф ВХЛ приостановлены до 24 марта

20:07
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В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года, сообщает официальный сайт лиги.

Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат. О датах возобновления игр плей-офф будет сообщено дополнительно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/380199/

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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