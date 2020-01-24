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Матчи китайских клубов ВХЛ перенесены в Россию из-за коронавируса

16:10

Домашние матчи китайских клубов ВХЛ будут в ближайшее время проводиться на территории России, сообщает пресс-служба лиги. Причиной стала вспышка коронавируса.

В ВХЛ Китай представляют ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу». В Китае до апреля были приостановлены все спортивные состязания из-за эпидемии.

Место и время игр станут известны позднее.

Ранее стало известно, что клуб КХЛ «Куньлунь» также проведет оставшиеся домашние игры вне Китая.

Дополнительная информация

http://www.vhlru.ru/lenta/365910/

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