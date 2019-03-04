Массовая драка в матче ВХЛ. Видео

В матче плей-офф ВХЛ "Рязань" - "Рубин" (0:2) между игроками команд произошла массовая драка. Это произошло за 10 секунд до окончания времени игры.

Вратарь "Рязани" и молодежной сборной России Петр Кочетков долгое время не мог смениться на шестого полевого игрока, а после того, как это все же произошо, "Рубин" провел вторую шайбу.

После этого арбитры удалили вратаря, спорившего с ними, а затем завязалась массовая драка. После ее окончания участники драки также получили штрафы. "Рязань" после этой игры вылетела из плей-офф.

Видео опубликовано на официальном аккаунте ВХЛ в Youtube. События начинаются примерно с отметки 2.43.00 на таймере.