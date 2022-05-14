Максим Кицын получил приз имени Анатолия Фирсова, Денис Ячменев — лучший тренер сезона в ВХЛ
Состоялось закрытие сезона Высшей хоккейной лиги сезона-2021/22. На торжественном вечере лига объявила лучших игроков сезона.
Лучший вратарь — Егор Назаров («Рубин», Тюмень).
Лучший защитник — Александр Осипов («Рубин», Тюмень).
Лучший нападающий — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).
Лучший новичок — Илья Иванцов («СКА-Нева», Санкт-Петербург).
Лучший бомбардир регулярного чемпионата — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).
Приз имени Анатолия Фирсова, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов ВХЛ — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).
Лучшим тренером по итогам сезона признан — Денис Ячменев («Рубин», Тюмень).
Лучший руководитель клуба — Александр Попов («Рубин», Тюмень).
Лучший судья сезона — Никита Бухаров.
Источник: https://vhlru.ru/lenta/419160/
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