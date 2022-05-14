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Сегодня, 08:48

Максим Кицын получил приз имени Анатолия Фирсова, Денис Ячменев — лучший тренер сезона в ВХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Состоялось закрытие сезона Высшей хоккейной лиги сезона-2021/22. На торжественном вечере лига объявила лучших игроков сезона.

Лучший вратарь — Егор Назаров («Рубин», Тюмень).

Лучший защитник — Александр Осипов («Рубин», Тюмень).

Лучший нападающий — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).

Лучший новичок — Илья Иванцов («СКА-Нева», Санкт-Петербург).

Лучший бомбардир регулярного чемпионата — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).

Приз имени Анатолия Фирсова, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов ВХЛ — Максим Кицын («Металлург», Новокузнецк).

Лучшим тренером по итогам сезона признан — Денис Ячменев («Рубин», Тюмень).

Лучший руководитель клуба — Александр Попов («Рубин», Тюмень).

Лучший судья сезона — Никита Бухаров.

Источник: https://vhlru.ru/lenta/419160/
Максим Кицын
ХК Металлург (Новокузнецк)
ХК Рубин (Тюмень)
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