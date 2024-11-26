Лукоянов и Петров покинули «Юнисон»

Экс-нападающие «Ак Барса» Артем Лукоянов и Кирилл Петров расторгли контракты с клубом ВХЛ «Юнисон-Москва» по взаимному согласию, сообщила пресс-служба клуба.

Оба хоккеиста подписали контракты с «Юнисоном» перед началом текущего сезона. 35-летний Лукоянов провел за команду 26 матчей, в которых набрал 6 (2+ 4) очков. Петров стыграл за «Юнисон» 19 матчей и набрал 13 (5+8) очков.

Лукоянов был игроком «Ак Барса» на протяжении 13 сезонов, приняв участие в 780 матчах КХЛ. За это время он набрал 201 очко, забросив 90 шайб и отдав 111 результативных передач. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанской команды. Петров выиграл два Кубка Гагарина подряд с «Ак Барсом» — в 2008 и 2009 годах. В общей сложности 34-летний форвард провел 853 матча в КХЛ и набрал 378 очков, забив 181 шайбу и отдав 197 результативных передач.