"Лада" опубликовала заявление о задержании тренера Дубровина, обвиненного в вождении в нетрезвом виде

"Лада" выложила на своем официальном сайте заявление, в котором разъяснила ситуацию с задержанием тренера своей ДЮСШ Николая Дубровина за нетрезвое вождение.

Ранее сообщалось, что Дубровин был задержан 18 января полицейскими за то, что он вел машину в состоянии наркотического опьянения.

- Хоккейный клуб "Лада" получил результаты медицинского освидетельствования тренера ДЮСШ "Лада" Н.О. Дубровина, которое он проходил 17 января 2019 года, - говорится в заявлении. - Напомним, в тот день Н.О. Дубровин, выезжая на личном автомобиле с территории Ледового дворца спорта "Лада-Арена" после вечерней тренировки, был остановлен экипажем ГИБДД.

После остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД совместно с активистами общественного движения "Ночной патруль" стали предпринимать действия, направленные на выявление факта нахождения Н.О. Дубровина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудниками ГИБДД на месте была проведена процедура определения наличия алкоголя в организме Н.О. Дубровина посредством анализа выдыхаемого воздуха. По заявлению Н.О. Дубровина, результат анализа показал отсуствие алкоголя в его организме (0,00 промиле, трезв). После этого Дубровин Н.О. вместе с сотрудниками ГИБДД направился в наркологический диспансер г.о. Тольятти, где была проведена экспресс-экспертиза, которая, с его слов, также дала отрицательный результат. Тогда же специалистами диспансера был взят анализ для проведения углубленной экспертизы.



Вчера, 29 января, ХК "Лада" получил результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), Н.О. Дубровина. Согласно медицинскому заключению от 27.01.2019 акта ГБУ СО "Тольяттинский наркологический диспансер", в анализе Н.О. Дубровина, взятого у него 17.01.2019, содержание наркотических веществ в организме не установлено, состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) не подтверждено.



Кроме того, 24.01.2019 Н.О. Дубровин по своей инициативе в ином государственном медицинском учреждении прошел химико-токсикологическое исследование. По его результатам в организме Дубровина Н.О. наркотические вещества не обнаружены.



ХК "Лада" заинтересован во всестороннем и объективном рассмотрении указанного инцидента с участием тренера Н.О. Дубровина. В частности, клубом была проведена служебная проверка.



В настоящее время ХК "Лада" не располагает официальной информацией и фактами, подтверждающими нахождение тренера в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 17.01.2019.



Учитывая вышеизложенное, ХК "Лада" планирует направить официальное письмо в адрес СРОО "Ночной Патруль" (опубликовавшей в социальных сетях информацию по инциденту с участием Н.О. Дубровина) о необходимости публикации опровержения ранее размещенных сведений.



Также хоккейный клуб "Лада" напоминает представителям общественных движений об ответственности предусмотренной ст. 128.1 (Клевета) УК РФ, а также напоминает СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации, регламентированный статьей 43-46 Закона РФ "О средствах массовой информации".